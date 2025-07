Atletica Francesco Pernici vince a Nancy! Sorpassi a raffica e personale sugli 800 Scotti solido

Atletica Francesco Pernici continua a stupire: a Nancy, durante il World Continental Tour Silver, conquista un brillante primo posto sugli 800 metri, migliorando il personale di 11 centesimi con un tempo di 1:44.28. Un dominio nel finale con tre sorpassi emozionanti sul rettilineo conclusivo testimonia la sua crescita costante e il talento in ascesa. Il nostro portacolori si conferma pronto a sfidare i vertici internazionali, dimostrando di essere uno dei nomi da seguire nel panorama dell'atletica mondiale.

Francesco Pernici continua a crescere sugli 800 metri: dopo lo splendido secondo posto agli Europei a squadre (1:44.39), l'azzurro ha tolto undici centesimi al proprio personale ed è sceso a 1:44.28 in quel di Nancy (Francia). L'azzurro ha vinto la gara nel contesto del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza), firmando ben tre sorpassi sul rettilineo conclusivo. Il nostro portacolori si è scatenato in dirittura d'arrivo, lasciandosi alle spalle l'algerino Mohamed Ali Gouaned (1:44.33), l'etiope Yohannes Tefera (1:44.49) e il francese Corentin Le Clezio (1:44.