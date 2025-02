Lanazione.it - «Sicurezza stradale a Vitiano: ora non ci sono più scuse, il Comune installi subito l’autovelox»

Arezzo, 7 febbraio 2025 – «: ora non cipiù, il». La nota di Andrea Gallorini, Consigliere Comunale PD. «Nella tarda serata del 5 febbraio, lungo la Strada Regionale 71, nel centro abitato di, si è verificato un ennesimo incidente, con un ferito trasportato in ospedale. Un episodio che riaccende la preoccupazione per ladi un tratto di strada tristemente noto: qui, l’8 ottobre 2022, una giovane di 22 anni ha perso la vita a causa dell’alta velocità. Numerosi altri incidenti siverificati prima e dopo, confermando la pericolosità di questa strada. Nonostante la Giunta abbia approvato – con ritardo – nel febbraio 2024 la proposta della Polizia Municipale per installare una postazione fissa di rilevamento della velocità nel centro abitato di, il dispositivo non è stato ancora collocato.