Ilgiorno.it - Riparte Cronisti in classe, sfida a colpi di pagine e notizie: in gara oltre 3.000 studenti

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – Al nastro di partenza la 23esima edizione di “in”, l’iniziativa ideata dal nostro gruppo editoriale e che vede Il Giorno da poco meno di un ventennio in pista insieme a Qn Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione. L’obiettivo è coinvolgere glidelle scuole primarie (classi III, IV e V) e secondarie di primo grado nel mondo del giornalismo, cartaceo e digitale. lo scopo è permettere ai ragazzi di confrontarsi con la realizzazione di una pagina di giornale, poi trasposta in formato digitale, offrendo un’opportunità formativa che li aiuti a sviluppare spirito critico e consapevolezza verso i principali avvenimenti del nostro tempo. Si tratta di una vera e propria competizione di giornalismo, il cui inizio è fissato per l’11 febbraio, quando tutti i quotidiani del gruppo editoriale inizieranno a pubblicare gli articoli realizzati dalle scuole.