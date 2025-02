Oasport.it - LIVE Arnaldi-Munar 4-6, 4-3, ATP Dallas 2025 in DIRETTA: avanti ‘on serve’ l’azzurro nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Restanel 2° set!40-15 Vincente di rovescio in cross!30-15 Slice vincente.15-15 In rete il dritto indietreggiando di.15-0 Prima vincente. Palle nuove.3-3 Fuori la risposta di dritto sulla seconda, cercando il vincente, ma il risultato non cambia.40-15 Botta esterna vincente.30-15 Servizio slice vincente.15-15 Lungo il dritto indietreggiando di.15-0 Servizio, dritto e doppia conclusione di volo per lo spagnolo.3-2 A trenta tiene a battutae resta.40-30 Doppio fallo (2°).40-15 Largo di poco il passante stretto di rovescio di.30-15 Prima vincente.15-15 Gran seconda in kick e dritto anomalo esploso da!0-15 Si parte con un errore di dritto dopo il servizio questo 5° game del 2° set.