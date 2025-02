Sport.quotidiano.net - Fiorentina Inter 3-0, pagelle viola: Kean letale, Ranieri leone. Dodo è ovunque

Firenze, 7 febbraio 2025 – Ecco ledellanella serata della vittoria al Franchi contro l’per 3-0. De Gea 6,5 - Per la prima volta in stagione il portierone si affaccia su questa colonna. Tutta colpa dei. nerazzurri. Già, perché poche sono le situazioni pericolose che lo spagnolo doma. Impegnato da Lautaro e lui risponde con attenzione rifugiandosi in angolo. Lesto a recuperare la posizione quando Di Marco prova a sorprenderlo con un pallonetto da metà campo. Bravo e fortunato a non perdere lucidità su Arnautovic nel finale.Comuzzo 7 - Schierato largo a destra nella difesa a 4 a protezione di, piazzato in alto, non arretra. Centrale difensivo quando la squadra si difende, poi si allarga in fase di possesso avvicinandosi alla linea laterale. Duttile.Pongracic 7 - Sorveglia Thuram con mestiere e fisico, provando a limitare la forza del francese con senso della posizione e fisico.