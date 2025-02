Quotidiano.net - Che indicatore è la volatilità? Perché occorre conoscerla?

Roma, 6 febbraio 2025 – Tra gli indicatori economici e finanziari più importanti c’è, sicuramente, lain quanto permette in maniera sintetica di inquadrare il profilo di rischio di un dato titolo azionario, un derivato o di un fondo. Da quanto detto si evince che laè uno dei parametri maggiormente utilizzati nel campo del risck management, soprattutto per permettere una stima verosimile sull’andamento del rendimento futuro di uno strumento finanziario e favorire la confrontabilità delle stesse con altre opportunità di investimento. Volendo darne una definizione canonica, possiamo definirla come la misura dello scostamento dei prezzi di date attività finanziarie rispetto al loro valore medio in un certo intervallo di tempo., l’utilizzo che se ne fa nella finanza Nel mondo della finanza, laviene intesa come unin grado di misura l’incertezza di rendimento di un determinato strumento, sia questo un titolo, un fondo o un derivato.