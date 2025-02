Ilrestodelcarlino.it - Rette salate nelle case di riposo: "Servono tutele per gli anziani"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Vale la pena ricordare che l’inserimento di un anziano non autosufficiente in una residenza è un Lea (Livello essenziale di assistenza) e che il decreto riferito ai Lea è molto chiaro: la retta è costituita da due voci: il 50 % quota sanitaria a carico del Servizio sanitario regionale, il 50% a carico dell’ospite, e/o del Comune. MaMarche non è così". Le segreterie regionali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil sottolineano la necessità e l’urgenza di interventi da parte delle Ast e della Regione, evidenziando che i quattro milioni stanziati per sostenere leresidenze pernel triennio 2025-27, pur rappresentando un segnale di attenzione, sono assolutamente insufficienti. "Da tempo – affermano i sindacati dei pensionati – incalziamo la Regione affinché assuma decisioni certe sull’organizzazione e gestione delle strutture residenzialiMarche, specie residenze protette ediche ospitano, sia autosufficienti che non.