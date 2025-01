Incidente aereo Washington i primi dati dell’inchiesta | elicottero volava troppo alto

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –L’che si è schiantato contro l’dell’American Airlines a, nell’che ha provocato 67 morti,ad una quotaelevata. Iraccolti e le informazioni in possesso delPost evidenziano che il Black Hawk, l’con 3 sola bordo,al di sopra dei 200 piedi (circa 60 metri), il limite per l’area dell’aeroporto Ronald Reagan. L’, un minuto prima dell’, era segnalato ad una quota di 200 piedi. Ma 30 secondi prima dello schianto il Black Hawk era a 300 piedi, poco più di 90 metri. Quindi, il ritorno a 200 piedi prima dello schianto, avvenuto ad una quota di 300 piedi secondo i. L’inchiesta è ancora in una fase preliminare e ulteriori elementi verranno forniti dall’analisi delle due scatole nere recuperate.