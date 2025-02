Nerdpool.it - Firefly Wedding – Sposarsi per sopravvivere

Leggi su Nerdpool.it

Una nuova serie shojo pronta a farci venire i brividi non solo d’amore, ma anche di paura. J-POP Manga pubblica l’atteso, serie di Oreco Tachibana dall’affascinante ambientazione storica e con due protagonisti che loro malgrado si dovranno sposare creando una coppia da tenere d’occhio. Scoprite con noi questa nuova serie manga– Oreco Tachibana; J-POP Manga, amore e paura Satoko è la figlia di una potente famiglia nobiliare. Potrebbe avere tutto quello che vuole, ma la sua salute è cagionevole, il suo cuore non le permetterà di vivere a lungo. il suo desiderio è quello diin un matrimonio che renda sereno il padre, poco importa se durerà poco e se non sarà per amore. Un giorno però la ragazza viene rapita da dei criminali che hanno incaricato il giovane sicario Shinpei di ucciderla.