Barriere architettoniche | un piano complesso

L’amministrazione comunale ha incontrato gli enti del terzo settore per discutere delper l’Eliminazione delle. Presenti anche i professionisti incaricati: Lorenzo Campodonico, Katiuscia Pierpaoli e Gianluca Siena oltre ai tecnici comunali. "Non è uncompleto, bensì uno studio sul quale costruire un percorso condiviso con enti del terzo settore ed associazioni – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Regine -. Questa amministrazione ha sempre dato grande rilevanza al tema della mobilità, con particolare attenzione alle esigenze di persone con disabilità motorie e sensoriali. Ovviamente non avremo le risorse economiche per fare tutto e subito, ma stilare uneconomico pluriennale è possibile. È stato un incontro proficuo durante il quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie esigenze".