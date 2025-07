WWE | Possibile apparizione di una campionessa TNA a Great American Bash

Un'entusiasmante collaborazione tra WWE e TNA Wrestling sta portando grandi novità nel panorama del wrestling internazionale. Secondo PWInsider, Masha Slamovich si prepara a fare il suo ritorno negli show di NXT, portando con sé il prestigioso TNA Knockouts World Championship. Questa apparizione anticipa un imminente match titolato contro un’avversaria di grande livello, che si terrà al pay-per-view Slammiversary il 20 luglio. La domanda ora è: sarà questa la volta in cui Masha conquisterà anche il cuore dei fan WWE?

