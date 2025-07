Juventus Biliboc verso il Cluj

Lorenzo Biliboc, promettente talento classe 2006, lascia il sogno Juventus per intraprendere una nuova avventura in Romania con il CFR Cluj. Dopo aver brillato tra le fila dei bianconeri, questa cessione rappresenta un passo importante nella carriera del giovane calciatore e un'ottima opportunità per il club romeno di puntare su un promettente talento. La sua scelta apre un capitolo tutto da scrivere in una nuova sfida internazionale, dimostrando come i giovani possano trovare nuove strade per crescere e affermarsi nel calcio professionistico.

Lorenzo Biliboc, dal sogno Juventus al Cluj: una nuova sfida in Romania Lorenzo Biliboc, talento classe 2006, lascia la Juventus per approdare al CFR Cluj, club di spicco della Serie A romena. La cessione a titolo definitivo, annunciata ufficialmente dai bianconeri, permette alla Juventus di incassare una cifra non trascurabile, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it ¬© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Biliboc verso il Cluj

In questa notizia si parla di: juventus - cluj - biliboc - lorenzo

Juventus Under 20, Biliboc saluta i bianconeri e passa al Cluj: tutti i dettagli nel comunicato ufficiale! - La Juventus Under 20 saluta un talento promettente: Lorenzo Biliboc passa al Cluj in Romania, a titolo definitivo.

La #Juventus saluta Lorenzo #Biliboc. √ą ufficiale la cessione a titolo definitivo dell'attaccante classe 2006 al Cluj. A partire dalla stagione 2025/2026, dunque, Lorenzo giocher√† in Romania. Vai su X

U20 | Lorenzo Biliboc a titolo definitivo al Cluj; Lascia la Juventus e va a giocare in Serie A in Romania, per il 18enne è la grande occasione; Da Camarda ufficiale al Lecce, a Calabria nel mirino della Premier: tutte le notizie della giornata.

Juventus, Biliboc ceduto a titolo definitivo al Cluj - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della cessione di Biliboc. Scrive msn.com

Juventus Under20, Biliboc passa a titolo definitivo al Cluj - La Juventus Under20, tramite il sito ufficiale del club, ha ufficializzato la cessione di Lorenzo Biliboc. Segnala tuttojuve.com