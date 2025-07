Esclusiva mercato Milan | due nomi per l’attacco Scamacca e … Sesko!

Nel vivace mercato milanese, il Milan si prepara a rinforzare l’attacco con due nomi caldi: Scamacca e Sesko. Entrambi conquistano i cuori dei tifosi e si aggiungono alle altre opzioni già sul tavolo. La sfida tra le stelle è aperta, e il futuro rossonero potrebbe riscriversi proprio grazie a queste due potenziali superstar. Chi sarà la scelta finale? Restate sintonizzati, perché il mercato non aspetta!

Scamacca e Sesko sono due nomi tra quelli possibili per l’attacco del Milan: piacciono e si aggiungono alle altre opzioni di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Esclusiva mercato Milan: due nomi per l’attacco. Scamacca e … Sesko!

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan

Boniface è uno dei nomi caldi per l'attacco del Milan! La dirigenza lo valuta con attenzione: fisico imponente, tecnica e fiuto del gol tra i pro Occhio agli infortuni e ai costi dell'operazione

Calciomercato Milan: Chi sarà il nuovo attaccante rossonero? Diamo uno sguardo ai nomi caldi come Mika Biereth, Brian Brobbey e Troy Parrott! Scopri chi è il preferito di Allegri e l'analisi completa dei profili in lizza per l'attacco.

Non c'è solo Retegui nella lista di Tare: i nomi valutati per l'attacco del Milan - Il Milan valuta nuove strategie di mercato per l'attacco in vista della prossima stagione calcistica.

Centravanti Milan, tra nomi nuovi e il giallo del budget - Il Milan, mentre trattava per il terzino sinistro Archie Brown del Gent, ha raccolto informazioni anche su Nicolas Jackson, centravanti del Chelsea.