Claudio Lotito ricoverato al Gemelli | Un malore Poi parla lui | Queste sono le maledizioni

Nelle ultime ore, il mondo del calcio e i tifosi della Lazio sono rimasti in apprensione: Claudio Lotito è stato ricoverato al Gemelli a causa di un malore. Mentre le notizie si diffondono rapidamente, i social si scaldano tra preoccupazioni sincere e commenti poco rispettosi. Ora, con la sua testimonianza diretta, il patron rompe il silenzio e ci ricorda che dietro ogni personaggio pubblico c’è una persona, con tutte le sue fragilità.

Intorno a metà pomeriggio i siti sportivi sganciano una bomba piuttosto allarmante. " Malore per Claudio Lotito, è ricoverato al Gemelli" a causa di " un malore ". I social ribollono e come sempre, quando si parla del patron della Lazio, ai commenti preoccupati si alternano sfottò decisamente fuori luogo e addirittura becere esultanze. Il patron, schietto con i giornalisti e talmente integerrimo con i dipendenti, al punto da mettere fuori rosa giocatori di spicco dei biancocelesti pur di far rispettare loro i contratti, è però anche persona di grande ironia e lo dimostra anche in questo caso, smentendo alla velocità della luce la notizia.