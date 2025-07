Il Festival delle Ville Vesuviane entra nel vivo con altri sette giorni tra teatro musica e poesia

Il Festival delle Ville Vesuviane infiamma l’estate con sette giorni di spettacoli tra teatro, musica e poesia, trasformando Villa Campolieto e Villa Vannucchi in straordinarie arene en plein air. Un’occasione unica per immergersi nel cuore del Miglio d’Oro, tra storia e innovazione, e vivere emozioni indimenticabili sotto il cielo stellato. Preparati a lasciarti sorprendere da una rassegna che celebra la bellezza in tutte le sue forme…

La settimana dal mercoledì 9 a domenica 13 luglio accende due delle dimore più affascinanti del Miglio d'Oro, Villa Campolieto a Ercolano e Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano, trasformandole in un palcoscenico a cielo aperto sempre sorprendente. Il Festival delle Ville Vesuviane si conferma così come una polifonia di forme espressive, un equilibrio tra grande tradizione e sperimentazione contemporanea.

