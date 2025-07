A Torino cresce l’inquietudine con la Juventus alle prese tra crisi economica e sfide di mercato Foot Mercato

A Torino, l'inquietudine cresce mentre la Juventus affronta un periodo di difficoltà tra crisi economica e sfide di mercato. Le strategie prudenti del club nascondono sfide più profonde, influenzate da vincoli finanziari, crisi industriali e nuove priorità dell’azionista Exor. In un contesto economico complesso, il futuro della Juventus si gioca tra rischi e opportunità, richiedendo una riflessione attenta su come il calcio possa adattarsi a queste turbolenze.

Dietro le strategie prudenti della Juventus sul mercato si nasconde molto più di una semplice scelta sportiva. Tra vincoli finanziari, crisi industriali e nuove priorità dell’azionista Exor, il club bianconero si muove in un contesto economico sempre più complesso. Leggi anche: Ferrari, per Vigna il futuro di Vasseur non è una priorità. Turrini: “Inquietante, non funziona così” La crisi dell’automotive legata a Stellantis rischia di avere ripercussioni anche sul calcio italiano (Foot Mercato). Il mercato della Juventus riflette tensioni economiche ben più ampie. Come evidenziato da Foot Mercato, le scelte del club sono oggi condizionate dalla crisi di Stellantis e dalle nuove priorità della holding Exor. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it