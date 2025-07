Girelli carica l’Italia femminile | Non dobbiamo dimenticare chi siamo Credo che quello contro il Portogallo sia stato uno dei gol più belli che abbia mai fatto

Girelli carica l’Italia femminile, esprimendo tutta la sua passione e determinazione. Nel suo intervento in conferenza stampa, l’attaccante della Juventus Women ha sottolineato l’importanza di non dimenticare chi siamo, anche di fronte alle sfide più dure. La sua splendida rete contro il Portogallo ha ricordato a tutti il talento e il cuore delle Azzurre. Ora, tutto dipenderà dai prossimi passi, ma la voglia di lottare è più forte che mai.

