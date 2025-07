Terribile incidente il conduttore in ospedale | Emorragia e fratture

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello spettacolo ligure: il noto conduttore Gianni Rossi è stato vittima di un gravissimo incidente in moto ad Alassio. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Rossi affronta ora un delicato percorso di ripresa tra emorragie e fratture. La sua energia e versatilità sono riconosciute e amate da molti, e tutti si stringono intorno a lui in questo momento difficile, sperando in una pronta guarigione.

Un terribile incidente in moto ha sconvolto le ultime ore nel mondo dello spettacolo ligure: il celebre conduttore Gianni Rossi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L’artista, amatissimo per la sua energia e versatilità, è rimasto vittima di uno scontro violentissimo avvenuto ad Alassio. Secondo le prime ricostruzioni, Rossi stava superando una fila di auto quando, all’improvviso, una vettura proveniente da una traversa lo ha travolto senza lasciargli scampo. L’impatto è stato devastante: Gianni è stato sbalzato sull’asfalto, riportando fratture multiple e una grave emorragia alla gamba. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terribile incidente, il conduttore in ospedale: “Emorragia e fratture”

In questa notizia si parla di: terribile - incidente - conduttore - ospedale

Terribile incidente nel Frusinate, schianto fra due auto: travolta una donna, è grave - Nel pomeriggio odierno, il Frusinate è stato teatro di un terribile incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Paura per Beppe Convertini in ospedale: Faccia completamente distrutta”; Grave 17enne coinvolto in un incidente in moto a Gorizia: operato nella notte, in rianimazione in ospedale; Il tragico incidente nel ritorno da Aqaba con l’auto a noleggio.

Filippo Bisciglia, l’incidente in cui ha rischiato la morte a 16 anni: una tragedia sfiorata - Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island, ha avuto un terribile incidente stradale all'età di 16 anni, in cui è rimasto gravemente ferito. Scrive tag24.it

Belen, il papà Gustavo lascia l'ospedale. Il sollievo della conduttrice: «Ero in apnea, oggi respiro forte» - MSN - Un mese dopo il terribile incidente subito in un capannone di Gallarate, Gustavo Rodriguez è tornato a casa. Come scrive msn.com