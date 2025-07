Milan voglia di riscatto per Saelemaekers | Tornato per restare

Il Milan di Allegri si prepara a riscrivere la propria storia, e tra i protagonisti emerge la grinta di Saelemaekers, tornato più forte che mai. La voglia di riscatto si fa sentire in ogni azione, alimentando l’entusiasmo dei tifosi e la speranza di un futuro ricco di successi. Un nuovo capitolo sta per essere scritto: il Diavolo è pronto a ripartire con slancio e determinazione.

Roma, Milan all’orizzonte: Ranieri rilancia Saelemaekers - La settimana in casa Roma si apre con un retrogusto amaro dopo la sconfitta contro l’Atalanta, che ha interrotto la striscia di imbattibilità in campionato.

Dopo 6 mesi e 7 presenze, Riccardo Sottil ritorna alla Fiorentina, il Milan non ha esercitato il diritto di riscatto. Ciao Riccardo Vai su Facebook

Milan, voglia di riscatto per Saelemaekers: “Tornato per restare”; Roma, per il riscatto di Saelemaekers la strada è ancora in salita: le ultime; La Roma vuole riscattare Saelemaekers, il Milan ha chiesto Soulé: no dei giallorossi.

Milan, riscatto possibile per Saelemaekers: all'Anderlecht andrebbero 3,5 milioni - Come riporta il quotidiano Tuttosport, l’esterno belga, arrivato nel mercato di gennaio dall’Anderlecht,. Riporta tuttomercatoweb.com

Saelemaekers-Roma: il Milan non fa sconti, previsto un incontro - è questa la volontà del club giallorosso che nei prossimi giorni avrà un contatto diretto con il. Scrive calciomercato.com