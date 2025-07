Dalla cantera del Real al Milan? Gutierrez un profilo completo per la difesa rossonera

Dalla cantera del Real Madrid al sogno rossonero: Miguel Gutierrez si sta affermando come uno dei talenti emergenti più promettenti nel panorama calcistico spagnolo. Con la sua versatilità, velocità e solidità difensiva, il giovane terzino rappresenta l’investimento ideale per rinforzare la difesa del Milan. Ma chi è realmente Gutierrez? Scopriamo insieme il suo profilo completo e le potenzialità che potrebbe portare alla squadra di Milano.

Nel panorama calcistico spagnolo, un nome sta brillando con particolare intensità: Miguel Gutierrez, il terzino seguito dal Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dalla cantera del Real al Milan? Gutierrez, un profilo completo per la difesa rossonera

In questa notizia si parla di: milan - gutierrez - cantera - real

Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa - La pista che porta a Miguel Gutierrez sembra raffreddarsi: la Juventus non è più l'unica interessata al laterale del Granada, con Napoli e Milan pronti a inserirsi nella corsa.

Calciomercato Milan, si studia il piano per Gutierrez. E il Real Madrid …; Milan, piace Gutierrez del Girona: è corteggiato anche da Napoli e Juventus; Gutierrez, il terzino versatile che fa gola al Milan dopo l’oro di Parigi.

Gutierrez possibile erede di Theo al Milan, ma c’è un problema legato alla clausola - La proposta del giovane talento spagnolo Miguel Gutierrez al Milan e le implicazioni economiche che frenano i rossoneri. Si legge su notiziemilan.it

Gutiérrez proposto al Milan per il dopo Theo: la clausola e la concorrenza di un club di Serie A - Ecco cosa è emerso sulla clausola nel suo contratto e sulla concorrenza di un club di Serie A. Lo riporta notiziemilan.it