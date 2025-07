Sovraffollamento carceri Petricone | San Patrignano può essere una soluzione per…

Il sovraffollamento delle carceri italiane, come evidenziato da esperti e testimoni oculari, rappresenta una crisi umanitaria e sociale senza precedenti. Con oltre un terzo dei detenuti tossicodipendenti, la situazione si fa sempre più insostenibile e vergognosa. È ora che la politica si faccia carico di trovare soluzioni efficaci, come il percorso di Petricone a San Patrignano, per restituire dignità e speranza a chi ha sbagliato, offrendo loro una reale possibilità di reinserimento.

Il professore di sociologia dei fenomeni politici all'Università Lumsa ricorda la sua lunga esperienza nei penitenziari e ricorda: "Più di un terzo sono tossico-dipendenti" Più passa il tempo, più la situazione non fa che aggravarsi. La condizione delle carceri italiane è sempre più " allucinante e vergognosa ", urlava con sdegno Piero Sansonetti. La politica può e deve fare di più per risolvere la situazione e dare la possibilità ai detenuti di poter vivere in modo civile e scontare la propria pena senza doversi preoccupare di servizi scadenti o di altre cose che non fanno parte di una paese civile.

