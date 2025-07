WWE | Confermata la presenza di Alundra Blayze e Jazz a Evolution

una carriera straordinaria, diventando una delle guerriere più rispettate della divisione femminile WWE. La presenza di queste leggende al ritorno di Evolution promette di rendere l’evento indimenticabile, un ponte tra passato e presente che celebra la forza e il talento delle donne nel wrestling. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove le icone di ieri si incontrano con le stelle di oggi per scrivere un nuovo capitolo di storia.

Evolution si avvicina e l'evento tutto al femminile WWE avrà al suo interno oltre alle superstars attuali, anche le leggende del settore. PWInsider riporta che Alundra Blayze (aka Madusa ) e Jazz saranno all'evento. Non è stato specificato il loro ruolo, potrebbero competere nella Battle Royal, come avere un ruolo backstage. Entrambe hanno una carriera vincente alle spalle. Blayze è stata WWE Women's Champion ed è una Hall Of Famer, Jazz ha lottato in WWE, ECW, NWA e TNA. Anche Lilian Garcia sarà all'evento come ring announcer ufficiale. Nonostante le controversie che lo accompagnano, Evolution ad Atlanta sarà un evento che farà a suo modo la storia.