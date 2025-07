Immissioni in ruolo Chiara Cozzetto ANIEF | Serve una procedura ordinaria da GPS anche su posto comune Rivedi la diretta

Durante la diretta di oggi 8 luglio, Chiara Cozzetto di ANIEF ha aggiornato sui prossimi impegni riguardo le immissioni in ruolo e le supplenze. Con chiarezza e competenza, ha spiegato che il governo sta lavorando per definire il contingente di assunzioni, atteso a breve con il decreto ufficiale. Restate sintonizzati: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle future opportunità di stabilizzazione nel mondo scuola.

Durante la diretta di oggi 8 luglio a margine della riunione avvenuta tra sindacati e Ministero su supplenze e immissioni in ruolo, Chiara Cozzetto, rappresentante del direttivo nazionale ANIEF, ha illustrato la posizione del sindacato in merito. Ha chiarito che il contingente di assunzioni non è ancora stato autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che si attende il decreto entro pochi giorni per definire il numero dei posti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

