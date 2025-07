Calciomercato Inter il vicepresidente del Galatasaray è a Milano | contatto diretto per Calhanoglu? Ecco cosa faranno i nerazzurri

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavucku, è stato avvistato a Milano, alimentando voci su un possibile contatto diretto riguardo a Calhanoglu. Le prossime ore saranno decisive per conoscere le mosse dei nerazzurri e le strategie di mercato che potrebbero rivoluzionare il loro futuro. La domanda ora è: cosa faranno effettivamente i nerazzurri? Restate sintonizzati, perché le novità sono alle porte.

Calciomercato Inter, il vicepresidente del Galatasaray è a Milano: contatto diretto per Calhanoglu? Ecco cosa diranno i nerazzurri. Abdullah Kavucku, vice presidente del Galatasaray, è recentemente atterrato a Milano, alimentando diverse speculazioni riguardo a potenziali trattative di mercato. Il dirigente turco è arrivato nella città meneghina con l’intento di risolvere alcune questioni calde, a partire dalla cessione di Álvaro Morata al Milan, che successivamente si trasferirebbe a Como. Tuttavia, secondo Luca Marchetti di Sky Sport, è eccessivo pensare che Kavucku si sia recato in Italia esclusivamente per trattare Morata, suggerendo che l’argomento potrebbe includere anche Hakan Calhanoglu, centrocampista del calciomercato Inter, e Victor Osimhen, attaccante del Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il vicepresidente del Galatasaray è a Milano: contatto diretto per Calhanoglu? Ecco cosa faranno i nerazzurri

