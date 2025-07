Il reboot di dc sorprende con un punteggio dell’87% e cambia il superman di snyder

Il reboot di DC, con il suo punteggio impressionante di 821787, sta rivoluzionando l’universo cinematografico di Superman e sorprendendo tutti. Il debutto di James Gunn ha catturato l’attenzione della critica, aprendo nuove prospettive per l’iconico eroe di Snyder. Le recensioni entusiaste fanno ben sperare in un futuro ricco di innovazione e successo. In questo articolo verranno analizzati i dettagli relativi al punteggio e alle aspettative che si delineano per il nuovo capitolo di Superman.

il nuovo film di superman conquista la critica con un punteggio sorprendente su rotten tomatoes. Il debutto cinematografico di James Gunn nel DC Universe ha attirato l'attenzione grazie a un risultato inaspettato e molto positivo. Con le recensioni dei critici che stanno emergendo, si delinea un quadro promettente per il nuovo approccio alla figura dell'Uomo d'Acciaio. In questo articolo verranno analizzati i dettagli relativi al punteggio ottenuto dal film e alle prime impressioni della critica. l'andamento delle recensioni e il punteggio attuale. Al momento, il film dedicato a Superman ha raggiunto un punteggio dell' 87% sulla piattaforma di Rotten Tomatoes, basato su 85 recensioni.

