Isola d’Elba | cadavere di un uomo ritrovato in mare Indagini in corso

Un nuovo mistero scuote l’Isola d’Elba: un cadavere di un uomo è stato rinvenuto nelle acque a sud-est dello Scoglietto il 8 luglio 2025. L’allarme, lanciato da una imbarcazione in transito, ha attivato le indagini delle autorità locali. La scoperta apre numerosi interrogativi sugli eventi che si sono svolti in mare e sulle cause di questa tragica scoperta. Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per fare luce su questo inquietante caso.

Mistero all'Isola d'Elba. Il cadavere di uomo è stato ritrovato oggi, 8 luglio 2025, nelle acque a sud-est dello Scoglietto. L'allarme è scattato in mattinata, quando una segnalazione proveniente da un'imbarcazione in transito ha allertato la sala operativa della Capitaneria di Porto di Portoferraio riguardo all'avvistamento di un possibile cadavere in mare, nei pressi del porto

