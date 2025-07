WWE | Scassinata la casa vacanze di Seth Rollins e Becky Lynch dopo la messa in onda di Monday Night Raw

Dopo l'emozionante puntata di Monday Night Raw, una brutta sorpresa ha sconvolto Seth Rollins e Becky Lynch: la loro casa vacanze in California è stata scassinata. La polizia riferisce che il furto è avvenuto nella notte, mentre i proprietari erano lontani. Un episodio che ha lasciato i fan e gli atleti increduli, alimentando preoccupazioni e speculazioni. La sicurezza ora diventa una priorità per le star dello wrestling, perché anche nel mondo dello spettacolo, nulla è scontato.

Sono state ore difficili quelle successive alla puntata di Raw per Seth Rollins e Becky Lynch, la loro casa vacanze in California è stata scassinata. Il fattaccio. Secondo TMZ la polizia ha detto che la proprietà di Playa Del Rey, nel sud della California, è stata forzata intorno alle 3 di notte, qualche ora dopo la messa in onda di Monday Night Raw a Providence, Rhode Island, dove i proprietari si trovavano. Fortunatamente nessuno era in casa, neanche la loro figlia di 4 anni Roux. Il sospettato o i sospettati si sarebbero introdotti in casa dalla porta a vetri sul retro e se ne sarebbero andati con dei contanti.

