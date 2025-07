Risultati Mondiale per Club LIVE | iniziano le semifinali Fluminense in campo contro il Chelsea

Il Mondiale per Club entra nel vivo con le semifinali emozionanti: Fluminense sfida il Chelsea in un match che promette spettacolo, mentre la Juventus segue con attenzione il suo percorso nel girone G. Restate aggiornati con Redazione JuventusNews24 per tutte le ultime novità, risultati e classifiche di questa competizione globale che unisce i migliori club del mondo in un palcoscenico internazionale. La sfida è aperta, e ogni evento potrebbe scrivere una nuova pagina di storia calcistica.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club: il programma delle semifinali. Martedì 8 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Chelsea LIVE 0-0 Risultati Mondiale per Club 2025: il programma dei quarti di finale. Venerdì 4 luglio, ore 21.00 – Fluminense vs Al Hilal 2-1 (40? Martinelli, 51? Marcos Leonardo, 70? Hercules) Sabato 5 luglio, ore 03.

Mondiale per Club, Fluminense-Al Hilal 2-1. I brasiliani in semifinale contro la vincente di Palmeiras-Chelsea Vai su Facebook

Mondiale per Club, il tabellone: qualificate, calendario, partite e date; Quando giocano Inter e Juve? Tutti i dettagli sul Mondiale per Club; Quando e a che ora inizia il Mondiale per Club: si parte con Al Ahly-Inter Miami, poi in campo Bayern e PSG.

Risultati mondiale per club 2025/ Real Madrid in semifinale! Diretta gol live score (oggi sabato 5 luglio) - Risultati Mondiale per Club 2025 diretta gol live score oggi, sabato 5 luglio delle ultime due partite che si giocano per i quarti di finale. Riporta ilsussidiario.net