Arsa viva omicidio orribile Palmina Martinelli dopo 44 anni la verità sulla sua morte

Dopo 44 anni di silenzio e mistero, la verità sulla tragica morte di Palmina Martinelli sta finalmente venendo a galla. Originariamente considerata un suicidio, ora si scopre che la giovane vittima è stata brutalmente uccisa e bruciata viva, presumibilmente per aver rifiutato un coinvolgimento in un giro di prostituzione minorile. La giustizia sta facendo luce su un passato oscuro e inquietante, ma ancora molti interrogativi restano senza risposta.

Dopo 44 anni, la verità sulla morte di Palmina Martinelli: non si è suicidata, ma è stata uccisa e bruciata viva, probabilmente per aver rifiutato un giro di prostituzione minorile. La 14enne, trovata in fiamme l’11 novembre 1981 e morta 22 giorni dopo al Policlinico di Bari, è ora riconosciuta come vittima di omicidio, secondo il Gip di Bari Giuseppe Battista. Tuttavia, l’unico indagato, il cognato C.C., ha avuto la posizione archiviata, lasciando irrisolto il mistero dell’autore del delitto. Palmina fu rinvenuta nella doccia di casa, avvolta dalle fiamme. Durante i 22 giorni di agonia, i medici tentarono di salvarla, ma le ustioni erano troppo gravi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Arsa viva, omicidio orribile”. Palmina Martinelli, dopo 44 anni la verità sulla sua morte

