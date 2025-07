Tempesta improvvisa sull’Italia | gli alberi cadono sulle auto vento spaventoso

Un’ondata di maltempo improvvisa sta sconvolgendo l’Italia, con alberi abbattuti, auto danneggiate e raffiche di vento spaventoso che hanno reso le strade un vero e proprio campo di battaglia. La furia della natura si è abbattuta soprattutto su Lombardia, Veneto e Trentino, dove sono stati registrati oltre 100.000 fulmini in pochi giorni. Situazioni di emergenza e interventi sono ormai all’ordine del giorno: la situazione resta critica e in continua evoluzione.

Un'ondata di maltempo violento ha colpito l'Italia nelle ultime ore, con temporali intensi, raffiche di vento e una vera e propria tempesta di fulmini. Solo tra domenica e martedì, secondo i dati della Protezione Civile, sono stati rilevati oltre 100.000 fulmini, un numero impressionante che ha interessato soprattutto Lombardia, Veneto e Trentino. In 14 regioni è stata diramata l'allerta meteo – arancione in alcune zone, gialla in altre – per il rischio di piogge intense, grandinate e vento forte. Il maltempo ha provocato danni diffusi: alberi sradicati, tetti scoperchiati, auto danneggiate, blackout elettrici e disagi alla circolazione.