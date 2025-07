Galatasaray blitz per Calhanoglu o altro? Vice presidente a Milano!

Una visita a Milano che potrebbe essere il segnale di un blitz in vista di una trattativa importante. Il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, è stato avvistato nella città , alimentando i rumors su un possibile interesse per Calhanoglu o altre operazioni di mercato. Cosa si nasconde dietro questa presenza? Ecco gli scenari possibili e le strategie che potrebbero sconvolgere il calciomercato estivo.

Il vice presidente del Galatasaray arriva a Milano. La visita ha a che fare con l'interesse per Calhanoglu o altro? Ecco i diversi scenari di mercato. LA NOVITÀ – Si aggiunge un nuovo e importante particolare nell'intricata trama di mercato che vede protagonisti Hakan Calhanoglu, l'Inter e il Galatasaray. La novità riguarda l'arrivo a Milano, nella prima serata di oggi – 8 luglio – del vice presidente del club di Istanbul. Abdullah Kavukçu, infatti, è stato avvistato da pochissimo nel capoluogo lombardo, proprio nella giornata in cui la dirigenza nerazzurra ha fissato un prezzo e una scadenza per la partenza del giocatore turco.

Calciomercato Inter LIVE: l'Aston Villa su Bisseck, iniziati i contatti per Calhanoglu al Galatasaray, ufficiale l'arrivo di Bonny!

Calhanoglu lascia l'Inter Il club nerazzurro fissa il prezzo per cedere il centrocampista turco Non si muove da Milano per meno di 30 milioni: questa la cifra che il Galatasaray dovrà sborsare per acquistarlo, a riportarlo è Gianluca Di Marzio

«Il Galatasaray ha già preso contatti con l'Inter per Hakan Calhanoglu. » L'annuncio di Fabrizio Romano accende il mercato e mette in discussione il futuro del centrocampista turco a Milano. Negli ultimi giorni si sono rincorse voci sempre più insistenti su una

Sky - L'Inter avvisa il Galatasaray: per Calhanoglu servono almeno 30 milioni. E in un caso può restare a Milano - L'Inter prende posizione è avvisa il Galatasaray e tutti gli altri club interessati: Hakan Calhanoglu non si muove per meno di 30 milioni di euro.

Il vice presidente del Galatasaray è a Milano: le ultime - Al centro del suo viaggio in Italia ci sono chiaramente alcune questioni di mercato.