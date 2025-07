Chiellini diventa uno dei proprietari del LAFC | Manterrò i miei impegni con la Juventus

Chiellini si trasforma da icona bianconera a protagonista della scena internazionale, entrando a far parte del Los Angeles FC come socio di maggioranza. Un nuovo capitolo per il difensore simbolo della Juventus, che con questa scelta intende portare la sua passione e competenza nel calcio globale. Giorgio Chiellini ha infatti dichiarato: "Continuerò anche a...".

Non ci saranno solamente i colori bianconeri nei pensieri da dirigente di Giorgio Chiellini, che da oggi entra a far parte anche del Los Angeles FC. L’attuale Director of Football Strategy della Vecchia Signora, acquistandone una parte delle quote, è infatti diventato uno dei proprietari del club americano, con il quale ha concluso la propria carriera da giocate. L’ex difensore ha voluto sottolineare in prima persona come continuerĂ anche a svolgere il proprio ruolo all’interno della societĂ Juventus, che nel frattempo non ha ancora annunciato nĂ© il direttore sportivo nĂ© quello tecnico. L’annuncio di Chiellini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com