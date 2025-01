Zonawrestling.net - WWE: Tyler Breeze ha confermato che sta lavorando come writer per NXT

ha appena dato una grande notizia: è ufficialmente parte del team creativo di NXT. Durante un’asta WWE Fanatics Live insieme a Big E, in cui i due stavano aprendo carte da collezione WWE e vendendo cimeli autografati,ha rivelato di lavorare dietro le quinte di NXT. La rivelazione è arrivata dopo che Big E gli ha chiesto se il suo nuovo ruolo fosse di dominio pubblico, al cheha risposto con disinvoltura: “Non mi è vietato parlarne, semplicemente non l’ho fatto”.L’evoluzione die guida per le prossime generazione WWE SuperstarsSuccessivamente hadi lavorare attualmente in NXTe altro ancora. Sebbene non abbia approfondito cosa comprenda quel “altro“, l’esperienza diallenatore alla Flatbacks Wrestling School suggerisce che potrebbe essere coinvolto anche nello sviluppo dei talenti.