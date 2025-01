Zonawrestling.net - WWE: I fan e le Superstar sognano il ritorno di AJ Lee sul ring questo weekend alla Royal Rumble

AJ Lee non compete in WWE da quasi un decennio, ma sia i fan che le WWEsperano di rivederla sul, possibilmente. Parlando a un evento WWE Fanatics, a Big E è stato chiesto del possibiledi AJ Lee come parte della Women’sdi: “Mi piacerebbe vedere AJ Lee. Penso che la reazione del pubblico sarebbe incredibile. Sarebbe molto emozionante.”All’evento, Bayley ha ricordato a Big E un incidente sfortunato avvenuto durante la puntata di Raw dell’8 aprile 2013, quando Big E colpì AJ al petto durante la loro entrata. Anche a distanza di una dozzina di anni, l’ex WWE Champion si sente ancora in colpa per quanto accaduto: “Stiamo cercando di andare avanti, ok?! Sono passati tipo 13 anni! È stato molto imbarazzante per me, lei ha semplicemente sorriso come se niente fosse.