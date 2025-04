Steven Spielberg incorona Francis Ford Coppola | È suo il più grande film americano mai realizzato

Francis Ford Coppola, insignito del prestigioso AFI Life Achievement Award, massimo riconoscimento conferito dall'American film Institute. Steven Spielberg e George Lucas hanno consegnato a Coppola il 50° AFI Life Achievement Award. I due registi hanno espresso gratitudine e parole al miele per l'amico. Steven Spielberg incorona Francis Ford Coppola "Da una parte sei un guerriero per gli artisti indipendenti, difendi sempre le loro cause, ma sei incredibilmente aperto alle idee, alle opinioni e all'ispirazione" esordisce Spielberg. Il regista ha ricordato quando vide una prima versione di .

