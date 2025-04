Sampdoria | la Primavera è retrocessa speranze al lumicino per la squadra femminile

Sampdoria. Alle difficoltà della prima squadra, in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie C, si aggiungono i risultati deludenti della Primavera e della squadra femminile. Primavera retrocessa Domenica 27 aprile la Primavera blucerchiata ha perso 4-1. Genovatoday.it - Sampdoria: la Primavera è retrocessa, speranze al lumicino per la squadra femminile Leggi su Genovatoday.it Annata disastrosa per la. Alle difficoltà della prima, in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie C, si aggiungono i risultati deludenti dellae dellaDomenica 27 aprile lablucerchiata ha perso 4-1.

Cosa riportano altre fonti

Unico (ed emozionante) successo esterno stagionale ricco di speranze: Sampdoria Atalanta 2005 - L’importante e unico successo esterno dell’Atalanta del 2005. Dalle reti di Makinwa e Natali alla festa con i tifosi nerazzurri contro la Sampdoria Una delle cavalcate poco citate, ma al tempo stesso più ricordate è sicuramente quella di Delio Rossi: l’Atalanta uscita tra gli applausi nonostante la retrocessione in Serie B, ma autrice di un […] 🔗calcionews24.com

Primavera – Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Longoni assente - Le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria, 31^ giornata di Primavera 1. Longoni grande assente: il motivo 🔗pianetamilan.it

Primavera, Pagelle Milan-Sampdoria 1-2: non brilla il Diavolo, si salva… - Le pagelle di Milan-Sampdoria, gara della 31^ giornata di Primavera 1. Voti e giudizi rossoneri per PianetaMilan 🔗pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Sampdoria: la Primavera è retrocessa, speranze al lumicino per la squadra femminile; Sampdoria: la Primavera retrocede per la prima volta, decisivo il 4-1 patito dall'Atalanta; Primavera salva, baby Samp retrocessa: nerazzurri a forza 4 a Zingonia; Primavera, il Genoa vince il derby e spinge la Sampdoria verso la retrocessione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sampdoria: la Primavera è retrocessa, speranze al lumicino per la squadra femminile - Annata disastrosa per la Sampdoria. Alle difficoltà della prima squadra, in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie C, si aggiungono i risultati deludenti della Primavera e della squadra ... 🔗genovatoday.it

Atalanta-Sampdoria Primavera, giornata non brillante per i doriani. E’ arrivata la retrocessione: gli highlights della gara in trasferta - Atalanta-Sampdoria Primavera, termina con un’amarissima sconfitta il match in trasferta per i giovani blucerchiati. Gli highlights Cattive notizie in casa Sampdoria, la squadra U20 è ufficialmente ret ... 🔗sampnews24.com

Sampdoria: la Primavera retrocede per la prima volta, decisivo il 4-1 patito dall'Atalanta - Da quando il torneo è a girone unico, non era mai accaduto che i giovani blucerchiati lasciassero la massima serie di categioria ... 🔗telenord.it