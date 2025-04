80 Anniversario della Liberazione di Bergen-Belsen | Un Richiamo Contro l' Odio

Anniversario della Liberazione del campo di concentramento nazista di Bergen-Belsen. Oltre 50 ex prigionieri del campo si sono uniti ai politici tedeschi e al vice primo ministro britannico Angela Rayner per una cerimonia nello Stato nordoccidentale della Bassa Sassonia. "Il mio messaggio per il futuro è che ognuno di noi deve essere vigile e attivo nella lotta Contro l'Odio", ha affermato Mala Tribich, 94 anni, nata in Polonia e mandata a Bergen-Belsen da bambina. "Ciò include l'antisemitismo e il razzismo Contro qualsiasi gruppo di persone".Nel campo di Bergen-Belsen morirono più di 50.000 persone, tra cui la giovane scrittrice Anna Frank, che scrisse un diario, pubblicato in seguito come "Il diario di Anna Frank", che divenne il simbolo delle sofferenze inflitte dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Quotidiano.net - 80° Anniversario della Liberazione di Bergen-Belsen: Un Richiamo Contro l'Odio Leggi su Quotidiano.net I sopravvissuti all'Olocausto hanno esortato oggi l'umanità a non dimenticare ciò che è accaduto loro, mentre la Germania celebrava l'80°del campo di concentramento nazista di. Oltre 50 ex prigionieri del campo si sono uniti ai politici tedeschi e al vice primo ministro britannico Angela Rayner per una cerimonia nello Stato nordoccidentaleBassa Sassonia. "Il mio messaggio per il futuro è che ognuno di noi deve essere vigile e attivo nella lottal'", ha affermato Mala Tribich, 94 anni, nata in Polonia e mandata ada bambina. "Ciò include l'antisemitismo e il razzismoqualsiasi gruppo di persone".Nel campo dimorirono più di 50.000 persone, tra cui la giovane scrittrice Anna Frank, che scrisse un diario, pubblicato in seguito come "Il diario di Anna Frank", che divenne il simbolo delle sofferenze inflitte dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

Ne parlano su altre fonti

Monza celebra l’80° Anniversario della Liberazione con un mese di eventi, memoria e musica - Ad aprile Monza si veste di memoria e riflessione per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione. Un grande stendardo commemorativo è stato posizionato sulla facciata del palazzo comunale, lato Piazza Trento e Trieste, come simbolo visibile dell’impegno della città nel ricordare una pagina... 🔗monzatoday.it

Como, il programma delle celebrazioni dell’80° anniversario della Liberazione - Nel 2025 si celebrano gli 80 anni dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Un anniversario che invita a riflettere sul coraggio e sulla determinazione di donne e uomini della Resistenza, che hanno lottato – spesso sacrificando la propria vita – per affrancarci da un regime totalitario... 🔗quicomo.it

“Liberazione 80”: presentato il logo delle associazioni antifasciste per l’80esimo anniversario della Liberazione - In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza ha presentato il logo ufficiale della ricorrenza. La scritta policroma Liberazione 80 coi colori verde, bianco e rosso della bandiera italiana. L’intento, ha spiegato il Forum, è che la “Liberazione risuoni come una grande festa popolare e nazionale in ricordo di tutte e tutti coloro che in tanti casi hanno sacrificato la propria vita, la propria giovinezza per un Paese finalmente libero e liberato: partigiane, partigiani, staffette, donne, lavoratori, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Parere degli organizzatori sugli annunci di protesta in occa...; Partigiana morta a Bergen-Belsen. Un giardino dedicato a Jenide Russo; Ottanta anni fa la liberazione del campo nazista Bergen-Belsen; Visite gratuite al Memoriale della Shoah di Milano per l'80° anniversario della Liberazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ottanta anni fa la liberazione del campo nazista Bergen-Belsen - BELSEN, 27 APR - I sopravvissuti all'Olocausto hanno esortato oggi l'umanità a non dimenticare ciò che è accaduto loro, mentre la Germania celebrava l'80° anniversario della liberazione del campo di c ... 🔗ansa.it

Italian Askapenaren 80. urteurreneko ospakizunak - Il segna un’importante ricorrenza per l’Italia: l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Le celebrazioni iniziano all’alba, con la tradizionale deposizione di una corona d’alloro da part ... 🔗notizie.it

Gli 80 anni della Liberazione, 20 documentari per non dimenticare - Il racconto plurale di una memoria che non sia lettera morta, ma materiale indispensabile per pensare il presente e rinnovare oggi il senso della parola Resistenza. (ANSA) ... 🔗ansa.it