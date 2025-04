Clamorosa protesta del Lecce con l’Atalanta | “Giocheremo con una casacca bianca senza stemmi e loghi”

Lecce ha annunciato che giocherà contro l'Atalanta indossando non la propria maglietta, ma una casacca completamente bianca, "anonima, senza colori, stemmi e loghi", per protesta con la decisione della Lega di Serie A di non concedere alla squadra ulteriore tempo per elaborare il gravissimo lutto per la morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita. Leggi su Fanpage.it Ilha annunciato che giocherà contro l'Atalanta indossando non la propria maglietta, ma unacompletamente, "anonima,colori,e loghi", percon la decisione della Lega di Serie A di non concedere alla squadra ulteriore tempo per elaborare il gravissimo lutto per la morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita.

