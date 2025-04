Disastro Yildiz | gomitata ed espulsione Lascia la Juventus in 10 e rischia di saltare sia Bologna che Lazio

Yildiz macchia con un`ingenuità il pomeriggio della Juventus. In vantaggio di due reti sul Monza a un passo dalla retrocessione, il turco. Leggi su Calciomercato.com Kenanmacchia con un`ingenuità il pomeriggio della. In vantaggio di due reti sul Monza a un passo dalla retrocessione, il turco.

Se ne parla anche su altri siti

Cuadrado dà un’altro passo all’Atalanta. Posch, che disastro! Male Bellanova ed Ederson - Club Brugge-Atalanta 2-1, le pagelle Rui Patricio 6 – Incolpevole sui gol, per il resto non commette errori. Djimsiti 6 – Balla meno di tutti nel reparto difensivo. Hien 6 – Significativo numero di palloni persi in zone delicate nel primo quarto d’ora, in linea con il resto dell’ora di gioco. Cresce nel finale quando il Brugge inserisce un attaccante più fisico e meno mobile. Sulla beffa finale c’è poco da dire. 🔗bergamonews.it

M5S, Villani: “Dopo mesi di stallo, Alfieri si dimette ma il disastro politico ed economico lascia problemi irrisolti” - La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Villani: “Le dimissioni non cancellano il malgoverno e il clientelismo che hanno portato il territorio alla deriva” “Dopo mesi di immobilismo e di paralisi amministrativa, finalmente Franco Alfieri si è dimesso da Sindaco di Capaccio Paestum e da Presidente della Provincia di Salerno. Un atto che sarebbe dovuto arrivare immediatamente, senza aspettare tanti mesi che hanno solo aggravato la crisi istituzionale del territorio. 🔗puntomagazine.it

Pagelle Juve Genoa: magia di Yildiz, Tudor riporta carattere ed entusiasmo. Gli esempi? Vlahovic e Nico VOTI - di Marco BaridonPagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Genoa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2024/25 Di Gregorio 6 – Un paio di interventi a terra, comodi comodi, su Frendrup. Poco, pochissimo per pensare di sorprenderlo. Gatti 6 – Partita ordinata e senza sbavature prima dell’infortunio. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Disastro Yildiz: lascia la Juventus in 10 e rischia di saltare sia Bologna che Lazio; JUVENTUS - Rosso a Yildiz per una gomitata a Bianco, rischia di saltare Bologna e Lazio; Atalanta-Juventus 1-1: Kalulu illude, Retegui punisce un Motta cervellotico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Disastro Yildiz: gomitata ed espulsione. Lascia la Juventus in 10 e rischia di saltare sia Bologna che Lazio - Kenan Yildiz macchia con un`ingenuità il pomeriggio della Juventus. In vantaggio di due reti sul Monza a un passo dalla retrocessione, il turco ha sbracciato nel. 🔗calciomercato.com

JUVENTUS - Rosso a Yildiz per una gomitata a Bianco, rischia di saltare Bologna e Lazio - Brutte notizie in casa Juventus sul fronte Yildiz. Il turco infatti, è stato espulso nel recupero del primo tempo nel corso della sfida tra Juventus e Monza. Il 19enne si è visto rifilare il rosso dir ... 🔗napolimagazine.com