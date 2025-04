Di Canio punge | A Inzaghi mancano delle cose di Conte non può essere solo stanchezza

Canio punge l'Inter in piena crisi: il commento dell'opinionista sul tecnico Simone Inzaghi e sulla squadraDi Canio si è espresso così sul momento dell'Inter di Simone Inzaghi dopo il ko con la Roma. Le dichiarazioni a Sky Sport.FATICA – «Se l'Inter è questa con due partite da giocare col Barcellona, fa fatica a fare risultato con tutte. Quando sento dire problema fisico, ora potreste anche trovarmi d'accordo: ma già alla 15a aveva 7 punti in meno dell'anno prima, alla 29a l'anno scorso aveva 12 punti in più. Le motivazioni fanno la differenza: ci sono allenatori che sanno fare questo e allenatori bravi come Inzaghi che sono bravi in altri aspetti come il gioco, ci ha deliziato con questo, ma c'è la gestione».MANCANZE – «A Parma non puoi prendere 2 gol, non si può parlare di stanchezza: è stata rimontata troppe volte l'Inter, non può essere stanchezza.

