Tragedia a Gricilli | deltaplano precipita nel fiume Ufente morto il pilota

Tragedia nella mattinata di oggi a Sezze, in località Gricilli, dove un deltaplano a motore è precipitato nel fiume Ufente, causando la morte del pilota. A dare l’allarme è stata una segnalazione giunta al NUE112, che ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina.Il velivolo, un ultraleggero, avrebbe perso l’ala per cause ancora in corso di accertamento, precipitando in una zona particolarmente impervia, caratterizzata da una vegetazione fitta e alta, che ha reso le operazioni di soccorso estremamente complesse.Soccorsi ostacolati dalla vegetazioneGiunti sul posto, i Vigili del Fuoco, supportati dal personale specializzato nel soccorso fluviale, hanno trovato fin da subito enormi difficoltà a raggiungere il punto dell’impatto. La fitta vegetazione ha impedito l’accesso diretto, costringendo i soccorritori a utilizzare un escavatore per creare un varco e permettere il recupero del corpo senza vita del pilota e del relitto del deltaplano. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it nella mattinata di oggi a Sezze, in località, dove una motore èto nel, causando la morte del. A dare l’allarme è stata una segnalazione giunta al NUE112, che ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina.Il velivolo, un ultraleggero, avrebbe perso l’ala per cause ancora in corso di accertamento,ndo in una zona particolarmente impervia, caratterizzata da una vegetazione fitta e alta, che ha reso le operazioni di soccorso estremamente complesse.Soccorsi ostacolati dalla vegetazioneGiunti sul posto, i Vigili del Fuoco, supportati dal personale specializzato nel soccorso fluviale, hanno trovato fin da subito enormi difficoltà a raggiungere il punto dell’impatto. La fitta vegetazione ha impedito l’accesso diretto, costringendo i soccorritori a utilizzare un escavatore per creare un varco e permettere il recupero del corpo senza vita dele del relitto del

