Vibo Valentia Piscopio abbandonata | dura denuncia dei giovani del neo Circolo Indipendenza Giovani Vibonesi

Il Circolo "Indipendenza Giovani Vibonesi", composto esclusivamente da Giovani nati dopo il 2000, ha iniziato il suo percorso politico con una dura denuncia delle condizioni di Piscopio, località del comune di Vibo Valentia che ospita una parte degli aderenti. Il Circolo, che si propone di portare nuova energia e idee nel territorio, ha scelto proprio Piscopio come punto di partenza per le sue attività politiche, con l'intenzione di proseguire in altre realtà locali.La denuncia riguarda le gravi problematiche di abbandono che affliggono il paese, con una serie di carenze visibili in vari settori, a partire dall'illuminazione pubblica. "Piscopio sembra essere un luogo mitologico per l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia, un posto che esiste solo nelle leggende", afferma il coordinatore provinciale Giovanile e presidente del Circolo, Pietro Comito Junior.

