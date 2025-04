Andremo a Barcellona per la Champions League con molto rispetto ma senza paura

Leggi su Justcalcio.com Giorni caldi per il calcio di casa nostra!El Inter está en el peor momento de la temporada, en el tramo menos indicado para sus objetivos. Simone Inzaghi tiene pocos días para reanumar a un equipo que suma tres derrotas consecutivas, ha dejado escapar el triplete y recibe este miércoles a un Barça en racha.El entrenador neroazurri, después de la derrota ante la Roma este domingo, se lamentó del mal momento del equipo: “Esto es fútbol, esta semana venimos de tres derrotas que nos hicieron daño, pero el equipo siempre lo intenta”.“Las tres derrotas duras, no estamos acostumbrados. Calendario, ausencias, saques de banda, penaltis. estamos viviendo una época un poco extraña, pero no tiene sentido hablar de esto ahora. Necesitamos hablar de nosotros mismos, recuperar energías porque en dos días volamos a Barcelona.

