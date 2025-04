L’U S Lecce protesta contro il recupero della gara con l’Atalanta a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita

Lecce in una nota stampa ha espresso profonda indignazione per la decisione della Lega di recuperare la partita contro l’Atalanta a poche ore dalla tragica scomparsa di Graziano Fiorita, storico collaboratore della squadra. In un comunicato ufficiale, la società ha sottolineato come questa scelta sia stata «terribilmente irrispettosa» nei confronti del lutto che ha colpito non solo la famiglia di Fiorita, ma anche il club e i tifosi.Il Lecce ha denunciato una disparità nelle decisioni prese in altre circostanze simili, suggerendo che, in base al blasone delle squadre coinvolte, vengano adottate misure più ragionevoli. La società ha anche criticato l’idea di una “gerarchia della morte”, facendo riferimento al trattamento ricevuto dalla morte di Fiorita rispetto ad altri casi.Fiorita, che ha dedicato ben 26 anni alla causa del Lecce, è deceduto durante il ritiro con la squadra, lontano dalla sua famiglia. Laprimapagina.it - L’U.S. Lecce protesta contro il recupero della gara con l’Atalanta a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita Leggi su Laprimapagina.it L’U.S.in una nota stampa ha espresso profonda indignazione per la decisioneLega di recuperare la partitaoretragicadi, storico collaboratoresquadra. In un comunicato ufficiale, la società ha sottolineato come questa scelta sia stata «terribilmente irrispettosa» nei confronti del lutto che ha colpito non solo la famiglia di, ma anche il club e i tifosi.Ilha denunciato una disparità nelle decisioni prese in altre circostanze simili, suggerendo che, in base al blasone delle squadre coinvolte, vengano adottate misure più ragionevoli. La società ha anche criticato l’idea di una “gerarchiamorte”, facendo riferimento al trattamento ricevutomorte dirispetto ad altri casi., che ha dedicato ben 26 anni alla causa del, è deceduto durante il ritiro con la squadra, lontanosua famiglia.

