Espulsione Yildiz dopo il folle gesto arrivano le scuse | il turco fa questo durante la sua uscita dal campo in seguito al cartellino ricevuto in Juve Monza

Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto nei confronti di Bianco arrivano le scuse: l’accaduto all’Allianz StadiumPrima il folle gesto della gomitata nei confronti di Alessandro Bianco, poi l’Espulsione, infine le scuse. Kenan Yildiz ha chiuso il suo Juve Monza in anticipo con una ingenuità che gli può costare carissimo. Un ingenuità di cui si è reso conto quasi all’istante.Già, perché il numero 10 bianconero ha riconosciuto l’errore e ha chiesto scusa a tutto il pubblico dell’Allianz Stadium. .com Juventusnews24.com - Espulsione Yildiz, dopo il folle gesto arrivano le scuse: il turco fa questo durante la sua uscita dal campo in seguito al cartellino ricevuto in Juve Monza Leggi su Juventusnews24.com ilnei confronti di Biancole: l’accaduto all’Allianz StadiumPrima ildella gomitata nei confronti di Alessandro Bianco, poi l’, infine le. Kenanha chiuso il suoin anticipo con una ingenuità che gli può costare carissimo. Un ingenuità di cui si è reso conto quasi all’istante.Già, perché il numero 10 bianconero ha riconosciuto l’errore e ha chiesto scusa a tutto il pubblico dell’Allianz Stadium. .com

Approfondimenti da altre fonti

L'espulsione "folle" di Theo, che il giorno dopo chiede scusa a compagni e tifosi - Theo Hernandez potrebbe essere multato dal Milan per l'espulsione rimediata martedì sera in Champions League contro il Feyenoord, ma è anche a rischio il suo posto da titolare contro il Torino, in programma nel capoluogo piemontese sabato 22 febbraio alle 18. L'allenatore del Milan, Sergio... 🔗milanotoday.it

Sampdoria, Niang non ci sta: esplode sui social dopo l'espulsione, poi cancella - La partita di ieri della Sampdoria è stata pesantemente condizionata dall`espulsione di Mbaye Niang, allontanato dall`arbitro Marinelli per... 🔗calciomercato.com

Inzaghi a Sky: «I 5 cambi erano forzati, siamo in difficoltà. Dopo il gol di Solet non abbiamo più giocato! L”espulsione? A volte l’adrenalina gioca brutti scherzi». Poi risponde sul rinnovo - di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro l’Udinese Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Udinese, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria ottenuta dalla propria squadra nel 30° turno del campionato di Serie A. QUANTO PESA UNA VITTORIA IN QUESTO MODO? COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE? – «Rischiavamo di non vincere una partita che nel primo tempo abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, avremo meritato più dei due gol. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Juventus-Monza, Yildiz espulso col Var: gomitata a Bianco, il gesto del turco nel lasciare il campo; Tutto il calcio in. 🔗Cosa riportano altre fonti

Disastro Yildiz: gomitata ed espulsione. Lascia la Juventus in 10 e rischia di saltare sia Bologna che Lazio - Kenan Yildiz macchia con un`ingenuità il pomeriggio della Juventus. In vantaggio di due reti sul Monza a un passo dalla retrocessione, il turco ha sbracciato nel. 🔗calciomercato.com

Sciocchezza di Yildiz, espulso in Juve-Monza: quante giornate di squalifica rischia, il regolamento - Cosa rischia Yildiz dopo l'espulsione in Juventus-Monza. Cosa dice il regolamento e perché rischia di saltare Bologna e Lazio ... 🔗fanpage.it

Juventus-Monza, Yildiz espulso col Var: gomitata a Bianco, il gesto del turco nel lasciare il campo - Juventus-Monza, Yildiz espulso col Var: gomitata a Bianco, l'arbitro Perenzoni va al monitor ed estrae il rosso. Il gesto del turco nel lasciare il campo. 🔗sport.virgilio.it