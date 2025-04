La vittoria di Mediobanca in Generali e le prossime mosse della partita a scacchi sulle banche

vittoria di Mediobanca nell’assemblea dei soci di Assicurazioni Generali nella giornata del 24 aprile è stato un passaggio importante che ha indirizzato, ma non risolto, il risiko bancario e finanziario italiano, giunto al suo punto più caldo degli ultimi decenni. Non è servita la captatio benevolentiae di Unicredit al Governo Meloni per permettere a Francesco Gaetano Caltagirone e all’alleato Delfin, favoriti di Palazzo Chigi, di scalzare dal Leone di Trieste, prima azienda privata italiana per fatturato. l’ad Philippe Donnet e il presidente Andrea Sironi, sostenuti da Mediobanca. Ed è invecchiata male la previsione di chi pensava che la caduta di Generali avrebbe aperto le praterie alla scalata di Monte dei Paschi di Siena in Mediobanca, ancora sul tavolo. La sfida non è chiusa. Gli attori sono gli stessi: Caltagirone-Delfin, registi assieme al Governo della scalata di Mps a Mediobanca e azionisti non governanti di Piazzetta Cuccia. It.insideover.com - La vittoria di Mediobanca in Generali e le prossime mosse della partita a scacchi sulle banche Leggi su It.insideover.com Ladinell’assemblea dei soci di Assicurazioninella giornata del 24 aprile è stato un passaggio importante che ha indirizzato, ma non risolto, il risiko bancario e finanziario italiano, giunto al suo punto più caldo degli ultimi decenni. Non è servita la captatio benevolentiae di Unicredit al Governo Meloni per permettere a Francesco Gaetano Caltagirone e all’alleato Delfin, favoriti di Palazzo Chigi, di scalzare dal Leone di Trieste, prima azienda privata italiana per fatturato. l’ad Philippe Donnet e il presidente Andrea Sironi, sostenuti da. Ed è invecchiata male la previsione di chi pensava che la caduta diavrebbe aperto le praterie alla scalata di Monte dei Paschi di Siena in, ancora sul tavolo. La sfida non è chiusa. Gli attori sono gli stessi: Caltagirone-Delfin, registi assieme al Governoscalata di Mps ae azionisti non governanti di Piazzetta Cuccia.

Su altri siti se ne discute

Generali, Donnet riconfermato AD per 4° mandato, Sironi Presidente per 2° mandato, lista Mediobanca vince con il 52,38% - confermate anticipazioni del GDI - La lista Mediobanca conquista 10 seggi nel CdA di Generali, Caltagirone con il 36,8% ne occupa 3, mentre la lista Assogestioni con il 3,67% dei voti non supera la soglia del 5% e non accede dunque ai seggi Generali, in seguito all'assemblea degli azionisti tenutasi oggi 24 aprile a Trieste Ph 🔗ilgiornaleditalia.it

Generali, Mediobanca e non solo: il Risiko bancario con al centro Unicredit - 24 aprile 2025: una data da segnare con il bollino rosso e, non enfaticamente, una delle giornate più cruciali della storia recente del sistema finanziario italiano. Quel giorno andrà in scena l’assemblea dei soci per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali, che vedrà in campo il gotha del sistema-Italia e disegnerà le linee di tendenza per tutte le partite più strategiche. 🔗it.insideover.com

Generali, Mediobanca conquista 10 consiglieri: Donnet confermato per il quarto mandato - Ad aprire l'assemblea un discorso di Philippe Donnet, che ha confermato il raggiungimento e anche il superamento degli obiettivi che Generali si era posta nel 2024, confermando che la società è "la più forte di sempre" L'articolo Generali, Mediobanca conquista 10 consiglieri: Donnet confermato per il quarto mandato proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

Generali, “è la vittoria della società”: l’Ad Donnet esulta per la riconferma alla guida del Leone; Generali, va a Mediobanca il primo round. La sconfitta di Caltagirone e le mosse di Orcel; Generali, Mediobanca detta (per ora) la linea della finanza italiana; Mps-Mediobanca-Generali, superpolo a trazione Meloni nell’era Trump 2.0?. 🔗Ne parlano su altre fonti

La vittoria di Mediobanca in Generali e le prossime mosse della partita a scacchi sulle banche - La vittoria di Mediobanca nell’assemblea dei soci di Assicurazioni Generali nella giornata del 24 aprile è stato un passaggio importante che ha indirizzato, ma non risolto, il risiko bancario e finanz ... 🔗msn.com

Generali, Donnet sbaraglia di nuovo Caltagirone ma per il futuro del Leone sarà decisiva l’Ops di Mps su Mediobanca - La vittoria di Donnet all'assemblea delle Generali è stata schiacciante ma è una vittoria decisiva o una vittoria di Pirro? Tutto dipenderà dall'Ops Mps su Mediobanca e dai suoi effetti su Piazzetta C ... 🔗msn.com

Battaglia Generali Mps-Mediobanca il prossimo scontro - La tanto attesa assemblea di Generali si è conclusa all’ insegna della continuità, portata avanti dal primo azionista privato al 13% del capitale, Mediobanca. Come nel 2022, quando la lista del cda us ... 🔗repubblica.it