Tradimento anticipazioni 28 aprile | Oylum rilascia un' intervista e denuncia pubblicamente Mualla

Oylum affronta il secondo rapimento del suo bambino da parte di Mualla e decide di esporla pubblicamente. Ecco cosa succederà nell'episodio di Tradimento di lunedì 28 aprile. Torna domani su alle 14.10 su Canale 5 l'appuntamento con Tradimento. Nella soap turca è ormai guerra tra Oylum e Mualla, che continua a ordire intrighi alle spalle della giovanissima nuora. Prima di scoprire cosa accadrà nell'episodio di lunedì 29 aprile, ripercorriamo cosa è avvenuto nelle dizi. Dov'eravamo rimasti Nell'ultimo episodio Mualla aveva nuovamente rapito il piccolo Can, il bambino di Oylum. Inizialmente sembrava che Zelis, che stava badando al bambino, fosse complice; in realtà la ragazza era stata appena sequestrata e si trovava nello scantinato di casa. Intanto, è stato ufficialmente annullato il matrimonio tra Guzide e Tarik, proprio . Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 28 aprile: Oylum rilascia un'intervista e denuncia pubblicamente Mualla Leggi su Movieplayer.it affronta il secondo rapimento del suo bambino da parte die decide di esporla. Ecco cosa succederà nell'episodio didi lunedì 28. Torna domani su alle 14.10 su Canale 5 l'appuntamento con. Nella soap turca è ormai guerra tra, che continua a ordire intrighi alle spalle della giovanissima nuora. Prima di scoprire cosa accadrà nell'episodio di lunedì 29, ripercorriamo cosa è avvenuto nelle dizi. Dov'eravamo rimasti Nell'ultimo episodioaveva nuovamente rapito il piccolo Can, il bambino di. Inizialmente sembrava che Zelis, che stava badando al bambino, fosse complice; in realtà la ragazza era stata appena sequestrata e si trovava nello scantinato di casa. Intanto, è stato ufficialmente annullato il matrimonio tra Guzide e Tarik, proprio .

Tradimento Anticipazioni 28 aprile 2025: Tra Oylum e Mualla è guerra aperta! - Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 28 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum si prepara a contrattaccare: non ne può più di dover soltanto incassare i colpi di Mualla!

Nel corso delle imminenti puntate di Tradimento, in programmazione su Canale 5 dal 28 aprile al 4 maggio, si assisterà a un susseguirsi di eventi che scuoteranno profondamente gli equilibri tra i protagonisti. Selin, nel tentativo di preservare il proprio legame con Tolga, architetterà una menzogna, dichiarando falsamente di attendere un bambino.

Un grosso dramma è in arrivo per Tolga Ka?ifo?lu nelle prossime puntate di Tradimento. L'imprenditore scopre infatti che la moglie Selin non ha mai preso le pillole anticoncezionali, motivo per il quale è incinta. Notizia che scuote profondamente Tolga, visto che è ancora innamorato di Oylum Yenersoy, soprattutto quando scopre che l'ex ha sposato Behram Dicleli per salvargli la vita. Questa settimana, la dizi turca è in onda dal lunedì al mercoledì alle 14.

