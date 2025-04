Raspadori non ce la fa va in panchina Conte forza Buongiorno che non è al meglio Sky

Raspadori non ce la fa, sarà della partita ma andrà in panchina. Conte costretto all'ennesimo cambio tattico: 4-3-3 con Buongiorno titolare, esterno Olivera e Spinazzola a completare l'attacco insieme a Lukaku e Politano. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e McTominay.Conte rischia BuongiornoLe parole di Ugolini:«Non sono tutti al 100%. Il Napoli potrebbe operare una svolta importantissima in questo campionato conquistando i tre punti contro il Torino. Il piano tattico era partito con Raspadori, i piani di Conte però sono stravolti ancora una volta dall'influenza. Si è svegliato con la febbre questa mattina. Gli hanno abbassato la febbre, scenderà in campo ma andrà in panchina. Olivera e Di Lorenzo esterni, Buongiorno e Rrahmani centrali, centrocampo con Anguisa, Lobotka e McTominay.

