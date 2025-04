Lanazione.it - Mostra dell’Artigianato a Firenze, stand e sapori protagonisti alla Fortezza

, 27 aprile 2025 – Fino al primo maggio lada Basso diospita 530 espositori da 30 Paesi del mondo per il grande ritorno dellainternazionale. Taglio del nastro ufficiale oggi, 27 aprile, dopo il rinvio per il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, per l'89a edizione della manifestazione già in corso dal 25 aprile.Laè aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 con biglietto di ingresso, intero oppure ridotto, che è possibile acquistare all’ingresso e anche online sul sito dedicato., dal tessuto al mosaico: talk e dizioni live con i maestri artigianiIn un messaggio il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso ha ringraziato "il presidente diFiera Becattini per l'invito" e "salutato gli artigiani presenti a questa grande manifestazione che, sin dal 1931, celebra l'arte, la creatività e l'innovazione di tanti prodotti del Made in Italy".