Gubbio si prepara alla Festa dei Ceri | domenica 4 maggio la discesa dal monte Ingino Tutti i divieti e le indicazioni di sicurezza

prepara per la grande Festa e attende il ritorno in città dei ????. domenica 4 maggio, infatti, i Ceri lasceranno la basilica di Sant’Ubaldo sul monte Ingino per fare ritorno in città, nell’attesa della Festa più bella e amata, quella del 15 maggio.Anche quest’anno l’amministrazione. Perugiatoday.it - Gubbio si prepara alla Festa dei Ceri: domenica 4 maggio la discesa dal monte Ingino. Tutti i divieti e le indicazioni di sicurezza Leggi su Perugiatoday.it ?????? siper la grandee attende il ritorno in città dei ????., infatti, ilasceranno la basilica di Sant’Ubaldo sulper fare ritorno in città, nell’attesa dellapiù bella e amata, quella del 15.Anche quest’anno l’amministrazione.

Ne parlano su altre fonti

7 marzo, la Toscana si prepara alla Festa della Donna: domani musei gratis - Firenze, 7 marzo 2025 – La Giornata Internazionale della Donna si passa al museo: ecco gli alcuni appuntamenti in Toscana. Firenze Sabato 8 marzo i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi saranno infatti aperti gratuitamente per tutte le donne. Al Museo di Palazzo Vecchio e al MAD Murate Art District saranno inoltre offerte due occasioni di visita tutte al femminile. In Palazzo Vecchio sarà possibile scoprire di più su una grande donna del passato, la duchessa Eleonora de Toledo mentre al MAD, spazio a una visita guidata speciale attraverso le voci femminili delle monache e ... 🔗lanazione.it

Como si prepara ad accogliere i tifosi del Napoli, il sindaco: "Sarà una festa, la città sarà napoletana" - Como si prepara ad accogliere i tifosi del Napoli, stavolta anche quelli residenti in Campania dopo mesi di trasferte vietate, in vista dell'attesissimo match di campionato in programma domenica prossima alle 12.30 nella città lariana. A parlare dell'accoglienza per i supporters partenopei è... 🔗napolitoday.it

Serie D | Livorno si prepara al ritorno in C, festa allo stadio in caso di promozione contro il Terranuova Traiana - Manca solo un ultimo sforzo, poi il Livorno potrà celebrare il ritorno in serie C dopo quattro stagioni passate tra Eccellenza e serie D. Al momento gli amaranto sono in testa al campionato con 66 punti, 13 in più del Foligno quando mancano solamente cinque giornate. Ecco perché la partita di... 🔗livornotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Gubbio si prepara alla Festa dei Ceri: domenica 4 maggio la discesa dal monte Ingino. Tutti i divieti e le indicazioni di sicurezza; Così Gubbio aspetta i Ceri. Si prepara la ’Discesa’ tra telecamere e sicurezza; Così Gubbio aspetta i Ceri. Si prepara la ’Discesa’ tra telecamere e sicurezza; Gubbio, festa di San Giorgio martire: date e programma completo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Così Gubbio aspetta i Ceri. Si prepara la ’Discesa’ tra telecamere e sicurezza - Tra sette giorni l’arrivo a Palazzo dei Consoli dalla basilica di Sant’Ubaldo . Scattano le limitazioni in Piazza 40 Martiri a causa del cantiere in corso. . 🔗msn.com

Gubbio, festa dei Ceri: Francesco Sannipoli Capodieci del Cero Mezzano di Sant'Antonio - GUBBIO - Un altro tassello per la festa dei Ceri 2025 è stato messo con l’elezione di Francesco “Frumbola” Sannipoli della manicchia (zona) esterna di Madonna del Ponte a Capodieci del Cero ... 🔗msn.com

Festa di S.Giorgio, l’investitura del Capodieci 2025 - Si è celebrata anche a Gubbio la Festa di San Giorgio Martire con la messa officiata dal Vescovo Luciano Paolucci Bedini e l’investitura del Capodieci 2025, Giuliano Baldelli. Presenti tanti ceraioli, ... 🔗teletruria.it